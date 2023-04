Non solo il capocannoniere stagionale nerazzurro Lookman, che proverà a recuperare per la gara di sabato 29 aprile a Torino, l'Atalanta dovrà fare a meno al 90% anche del suo trequartista Pasalic per il big match con la Roma di lunedì sera.



Il croato anche oggi infatti si è allenato a parte, seppure in campo. Mancheranno anche Hateboer e Ruggeri, i due esterni sono ancora alle prese con le loro terapie, e Vorlicky, il giovane Primavera che ha problemi al ginocchio.