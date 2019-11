Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, parla dopo il pareggio per 3-3 contro lo Shakhtar Donetsk, con gli ucraini che hanno pareggiato nel finale con un rigore di Mateus Martins. Queste le parole del tecnico dei croati al termin del match: "Non voglio analizzare cosa ci ha fatto il VAR questa sera. Il VAR è una merda! Uccide le emozioni, uccide il gioco! È un circo che non ci aiuta affatto! Guardate l'Inghilterra, guardate l'Italia, guardate cosa sta succedendo lì! Sono assolutamente contrario!".

Con il pareggio tra Dinamo e Shakhtar, l'Atalanta ha ancora parecchie chances di passare il turno: se dovesse vincere le sue due partite e il City non perdere le sfide contro croati e ucraini, la Dea sarebbe qualificata agli ottavi di Champions.