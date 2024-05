Atalanta, in difesa la coperta è corta: è emergenza

Nella finale di Coppa Italia mancheranno due pedine fondamentali al tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini: Scamacca, squalificato, e Kolasinac infortunato, che dovrebbe rientrare per il 18 maggio. Con l'assenza del bosniaco la squadra bergamasca, ancora in corsa per tre competizioni, è in emergenza difensiva. Oltre a Kolasinac infatti, a Salerno non ci saranno nemmeno capitan Toloi, ancora alle prese con le terapie insieme a Holm, e Palomino, fuori rosa.



Il reparto di retroguardia, al contrario dell'attacco, era già con gli uomini contati, che adesso si dimezzano: sono rimasti Scalvini, appena rientrato anche lui dall'infortunio, Djimsiti e Hien, reduce dalla squalifica in Europa League. Loro tre dovranno dividersi gli impegni più difficili, dato che in soli tre giorni l'Atalanta si gioca tutta la stagione: dal 9 al 15 maggio c'è in palio una finale europea, la Coppa Italia e l'accesso in Champions League. L'alternativa sarebbe lanciare, almeno per il match contro la retrocessa Salernitana, il giovane Bonfanti, aggregato dall'Under 23. Ultimamente però Gasperini ha spiegato che la preparazione di una squadra di Serie C non è attendibile e allenante per il massimo campionato.