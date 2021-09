Domani è già tempo di un'altra vigilia per l'Atalanta, quella di Champions League contro lo Young Boys, la svizzera cenerentola del girone F che però ha già fatto lo sgambetto allo United. Serve una vittoria per i bergamaschi prima del duplice scontro europeo che li vedrà impegnati contro gli inglesi, per questo l'attaccante Luis Muriel farà di tutto per esserci: ieri ha svolto parte del lavoro insieme alla squadra, e tra la seduta di oggi pomeriggio e la rifinitura di domani (ore 15.30), mister Gasperini deciderà se convocarlo o meno.



In dubbio anche il difensore Palomino, uscito anzitempo contro l'Inter per un problema muscolare alla gamba sinistra: oggi verrà sottoposto ad alcuni esami medici che chiariranno il quadro clinico. Domenica sera c'è il Milan, Gasp non vuole rischiare troppe pedine.