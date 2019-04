Una vita per i giovani, una vita al servizio, e alla ricerca, del talento più puro. Se n'è andato a 83 anni Mino, per 25 responsabile del settore giovanile dell': dopo settimane di sofferenza in seguito a un ictus, l'ex attaccante di Meda, Como, Brescia, Atalanta e Reggiana si è spento questa mattina.- Attaccante, vero, ma uomo di calcio. Tantissimi sono i talenti da lui scoperti, prima ae poi asolo per citarne alcuni. Senza dimenticare Tacchinardi,, Gabbiadini, Zaza, Pellizzoli, i gemelli Zenoni, Donati, Consigli e Bellini. Calcio, ma non solo: contava anche quello che si faceva fuori dal campo. Pagelle, comportamenti, educazione. Padre prima, nonno poi.- "Un incredibile talent scout ma prima di tutto un uomo, un grande uomo. Il Presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta partecipano commossi al dolore dei familiari per la scomparsa di Mino Favini. Ciao grande Mino...".