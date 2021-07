In stallo la trattativa con l'AZ Alkmaar per il centrocampista olandese Teun Koopmeiners-lui avrebbe già detto sì alla società orobica ma non si troverebbe l'accordo per meno di 20 milioni- l'Atalanta accelera sul mediano del Milan Tommaso Pobega, sfidando la Fiorentina.



Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il centrocampista piacerebbe molto a mister Gasperini: il club rossonero, con cui è sotto contratto fino a giugno 2025, lo valuta tra i 10 e i 15 milioni di euro.