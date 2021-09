Demiral, Koopmeiners, Miranchuk: dalla difesa all'attacco, sono tre i nerazzurri chiamati a fare bene questa sera all'Arechi dopo un inizio sottotono. Eccetto Koopmeiners, il centrocampista olandese che ha già mostrato alcune sue potenzialità negli spezzoni di gara e che contro la Salernitana dovrà ripetersi dal 1' per sostituire lo squalificato de Roon, l'ex juve e il russo dovranno rifarsi.



Entrambi hanno bisogno di ritrovare fiducia e minutaggio per fare meglio, Demiral in difesa, Miranchuk nel tridente offensivo: è la loro occasione. Ridotto il turnover, accanto ai tre sul banco di prova tornano i titolari: Djimsiti, Toloi, Freuler, Maehle, Gosens, Malinovskyi, Zapata.