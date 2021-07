Dopo l'acquisto di Juan Musso in porta, l'Atalanta ha un altro sogno in attacco: Jeremie Boga, da settimane al primo posto nella lista dei desideri del mercato bergamasco. L’esterno del Sassuolo piace alla dirigenza orobica, ma i neroverdi non abbassano la richiesta di 25 milioni di euro, considerata troppo alta da parte dell'Atalanta.



Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta rimarrebbe comunque in vantaggio sulle pretendenti francesi, Lione e Marsiglia, grazie al terzo anno di fila in Champions e al serio progetto Atalanta portato avanti da Percassi.