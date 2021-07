Il futuro di Gianluca Frabotta resta in bilico.



L'esterno della Juventus che qualche settimana fa sembrava ad un passo dal trasferimento in prestito al Genoa ora appare molto più vicino all'Atalanta. I bergamaschi vorrebbero regalare a Gian Piero Gasperini un rinforzo per la propria corsia mancina e il 22enne romano potrebbe essere l'uomo che fa al caso suo.



Ad ogni modo gli ottimi rapporti in essere tra bianconeri e rossoblù, a colloquio anche per gli eventuali cambi di casacca di Mattia Perin e Nicolò Rovella, lasciano intuire che le speranze del Grifone non siano del tutto svanite.