Alle 17.10 il gruppo squadra Atalanta è atteso all'aeroporto di Orio al Serio, da dove partirà il charter che alle 18 decollerà verso Trieste, con destinazione finale Udine. Al Friuli domani pomeriggio l'Atalanta tenterà di tornare alla vittoria nel recupero della decima giornata di Serie A, con l'obiettivo di eguagliare il record storico di 35 punti nel girone d'andata raggiunto l'anno scorso.



IL PROBABILE 11- Negli ultimi allenamenti di rifinitura il centrocampista croato Mario Pasalic, che si era appena riunito al gruppo squadra, è dovuto tornare ad allenarsi a parte per un fastidio. Non ci sarà quindi domani e, dopo la delusione del tridente in campo domenica sera, è probabile il ritorno in campo di Matteo Pessina come trequartista (al posto di Malinovskyi) con Josip Ilicic e Duvan Zapata. In porta è confermato invece Gollini, mentre in difesa tornerà certamente Cristian Romero, ma uno tra Toloi e Djimsiti, in diffida, potrebbe riposare a favore di Palomino. In mediana confermati gli inossidabili Hateboer, de Roon, Freuler e Gosens, con Maehle pronto a partire dalla panchina insieme a Muriel e Miranchuk.