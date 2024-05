Atalanta, incontri Percassi-Gasperini: tutte le tappe della giornata

Giornata convulsa quella di oggi nella bergamasca. Tutta la città è in subbuglio e si interroga: quale sarà il destino di Gasperini,dopo aver conquistato la quarta Champions in cinque anni e la prima Coppa dell'Europa League nella storia?Le sensazioni sono positive, la società vuole pensare a festeggiare con la città, la data papabile è quella della sera die chiudere quanto prima con una stretta di mano il discorso rinnovo. Dopo un briefing in mattinata, patronè arrivato nei suoi uffici in via Paglia alle 15.40, dichiarando che le cose "stanno andando bene, come ce l'aspettavamo, non c'è problema".

Tre ore dopo, anche il collaboratore tecnicoè transitato dalla zona degli uffici dei Percassi e alle 19.10 è stato il turno diche però non ha parcheggiato in sede, passando solo con l'auto e prendendo altre strade. In serata il tecnico ha cenato 'Da Giuliana', la trattoria tipica bergamasca e atalantina, festeggiato dalla proprietaria e dagli amici.Già nella giornata di domani avverrà l'incontro decisivo per il rinnovo, anche se per il Napoli resta una priorità.