Atalanta-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Partita: Atalanta-Torino

Data: domenica 26 maggio 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Dazn, Sky Sport Calcio (Canale 202) e Sky Sport (Canale 251)

Streaming: Dazn, Sky Go e NOW TV

Dove vederla: la partita Atalanta-Torino può essere vista sia su Sky che in streaming su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast).

Telecronaca Dazn: Alessandro Iori

Telecronaca Sky: Maurizio Compagnoni e Lorenzo Minotti

Alla 38a e ultima giornata del campionato di Serie A ci sono ancora dei verdetti tra scrivere. Atalanta-Torino è una partita importata per la corsa alla qualificazione alla Conference League, corsa che riguarda la formazione granata, attualmente nona in classifica, ma che in caso di successo a Bergamo e successiva vittoria della Fiorentina contro l'Olympiakos, otterrebbe il pass europeo. L'Atalanta invece è già certa della qualificazione alla prossima Champions League e vorrebbe festeggiare al meglio, davanti ai propri tifosi, l'Europa League appena vinta.per la partita contro il Torino dovrà fare a meno dello squalificatoe dell'infortunato. Tra i pali tornerò, in panchina nella finale di Europa League, mentre in difesa potrebbe avere spazio dal 1'. Possibile conferma da titolare per l'eroe di Dublino,. Nel Torino assentToccherà ancora aagire da trequartista, conche verranno confermati in attacco, con Sanabria pronto a entrare a partita in corso.

Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Pasalic, Adopo, Bakker; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.: Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Ricci; Pellegri, Zapata. All. Juric.