La stagione di Josip Ilicic è finita: la questione inerente all'attaccante sloveno dell'Atalanta è molto seria, tanto che oggi il Corriere ha rivelato che per l'ex Fiorentina si può dire definitivamente addio alla Champions League, dovunque la squadra di Gasperini arrivi. Addirittura il classe 1988 dovrà probabilmente saltare anche l’inizio della prossima stagione 2020/2021, che ripartirà solo tre settimane dopo la finalissima di Champions a Lisbona del 23 agosto.



PROBLEMA PERSONALE - Un problema di natura personale, perché le sedute di allenamento personalizzate degli ultimi tempi non sono mai bastate a farlo tornare in forma, non è mai più stato convocato dalla gara contro la Juve dell'11 luglio (giocata da titolare) e addirittura non è mai andato in tribuna a seguire la squadra elle cinque successive gare. Dall’entourage del giocatore filtra solo silenzio, nessuna notizia di trattative o simili.