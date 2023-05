La dirigenza dell’Atalanta è già al lavoro per rinforzare la squadra e ritoccare il reparto d'attacco. Muriel e Zapata infatti hanno già 32 anni e tanto bisogno di un erede che probabilmente non sarà Højlund, corteggiato dalle squadre di mezza Europa con cifre da capogiro che difficilmente i Percassi rispediranno al mittente, soprattutto in caso di Champions mancata.



Tra gli obiettivi in pole c’è Zan Vipotnik, compagno dei Josip Ilic al Maribor e capocannoniere in Prva Liga con 20 reti segnate in 28 presenze. Il 21enne sloveno ha esordito anche in nazionale, 1 gol in 2 presenze. Vipotnik è forte fisicamente, ma sulle sue tracce ci sono anche Dinamo Zagabria, Udinese, Genoa e Fiorentina.