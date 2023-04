L'Atalanta non avrà a disposizione Ademola Lookman per la sfida contro la Fiorentina perché l'ex Leicester si è fermato per un problema muscolare. Gli esami medici a cui si è sottoposto hanno evidenizato ​postumi distrattivi nel terzo distale del bicipite femorale destro. Sicuramente il nigeriano salterà la prossima sfida di campionato, e nuovi controlli saranno effettuati nel corso della prossima settimana.