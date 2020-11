Se a nessuno piace interrompere il proprio cammino sul più bello, specie con tutte le incognite in ballo in tempo di Covid, a Juve e Atalanta questa sosta potrebbe portare punti in meno. Come riferisce Tuttosport infatti, amichevoli e Nations League condizionano la lotta scudetto, soprattutto in squadre dove a partire sono tra i 15 e i 16 giocatori- praticamente quasi tutta la rosa e tutti i titolarissimi- tra cui sudamericani che, oltre al viaggio intercontinentale con fuso orario annesso, torneranno a disposizione solo venerdì, 24 ore prima delle prossime gare di Serie A.



LE PIU' SVANTAGGIATE- Le big del campionato per due settimane perdono i loro giocatori più importanti e rischiano di riaverli acciaccati o stanchi. Soltanto la Roma è rimasta tutta a Trigoria, mentre Milan, Napoli, Juventus, Atalanta e Inter hanno assistito alla partenza in massa di 15-16 giocatori. Il Milan però non ha sudamericani ed è già questo un grande vantaggio, Napoli e Inter invece avranno più di un giorno per recuperare (i partenopei giocheranno, proprio contro il Milan, domenica 22 alle 20.45, mentre l'Inter scenderà in campo domenica alle 15). Bianconeri e bergamaschi invece, oltre a rivedere i loro sudamericani solo venerdì (tra cui Zapata e Gomez...) dovranno subito affrontare l'impegno in campionato sabato 21 novembre: se Juve-Cagliari sarà di scena a Torino alle 20.45, l'Atalanta dovrà di nuovo mettersi in cammino alla volta di Cesena, dove il fischio d'inizio sarà alle 18. Il precedente contro il Napoli subito dopo la sosta è valso alla squadra di mister Gasperini, stanca e acciaccata, una pesante sconfitta (4-1).