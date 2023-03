Sabato 1° aprile torna la Serie A con la 28esima giornata di campionato, e la lotta Champions è subito protagonista. Cremonese-Atalanta, Inter-Fiorentina e Juventus-Verona sono i tre anticipi che potrebbero risollevare il morale degli uomini di Allegri in una settimana segnata dalle vicende della società. I bianconeri nonostante la penalizzazione hanno solo 6 punti di svantaggio dalla zona Champions e sabato sera sono favoriti sulla lavagna scommesse a quota 1,40, mentre appaiono più complicate le gare dell’Atalanta (a 1,65 contro la Cremonese) e dell’Inter, a 1,78 contro una Fiorentina che viene da quattro vittorie di fila e che si gioca vincente a San Siro a 4,65. Domenica 2 aprile alle 20:45 c’è il vero big match di giornata e le quote di Napoli-Milan vedono la squadra di Spalletti favorita a 1,85, contro il pareggio a 3,60 e il successo degli uomini di Pioli a 4,30. Le due squadre scenderanno in campo conoscendo il risultato di Monza-Lazio, con i biancocelesti che sono chiamati a non fermare la serie esaltante e a blindare il secondo posto con un segno 2 proposto a 2,07, e di Roma-Sampdoria, che vede i giallorossi favoriti a 1,42 nonostante l’emergenza in difesa per Mourinho. Incrocio anche in zona Europa League tra Bologna e Udinese e i primi sono favoriti a 2,20, mentre la sfida salvezza Spezia-Salernitana vede i liguri davanti nei pronostici a 2,38. Lunedì si chiude la 28esima giornata di Serie A con l’Empoli favorito in casa a 2,45 contro il Lecce e con la quota molto simile per la vittoria del Sassuolo contro il Torino.