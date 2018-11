Domenica 11 novembre andrà in scena Atalanta-Inter, match valido per la dodicesima giornata di Serie A: c’è un precedente che fa sorridere i tifosi bergamaschi, dato che esattamente sei anni fa si giocava sempre all’Atleti Azzurri d’Italia la sfida contro i nerazzurri di Milano. In quella stagione, l’Inter di Stramaccioni arrivava alla sfida con sette vittorie consecutive in campionato, proprio come succederà domenica contro la squadra di Luciano Spalletti: la partita terminò 3-2 per la formazione allora allenata da Stefano Colantuono con doppietta di Denis e gol di Bonaventura.