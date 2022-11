Prima parte di stagione sottotono per Ruslan Malinovisky. Il centrocampista ucraino non rientra più tra le prime scelte di Gasperini all'Atalanta e si rincorrono le voci di mercato. Stefano Antonelli, suo intermediario, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di CalcioNapoli24.it:



"Malinovskyi? Il Napoli non era realmente interessato. Un club con ancora all'interno calciatori come Fabián Ruiz e altri. Parametri economici interessanti ma il Napoli era coperto in tante zone del campo. Si cerca un dopo Zielinski, ma non sarà Malinovskyi, cercano più un calciatore all'Anguissa. Malinovskyi sarebbe perfetto per Spalletti: darebbe 2-3 soluzioni in campo diverse".