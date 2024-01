Atalanta, intrigo a tre tra Premier e Serie A per un esterno! Mister Gasperini non lo vuole indietro

Non era piaciuto a mister Gasperini prima e ora non è piaciuto nemmeno al suo allievo Ivan Juric. Non c'è pace per Brandon Soppy, l'esterno classe 2002 che non trova spazio in Serie A. L'Atalanta ne detiene ancora il cartellino ma il francese è in prestito dai granata. Solo sedici presenze con l'Atalanta, ma il suo rullino di marcia in granata è peggiorato ulteriormente: cinque apparizioni deludenti.



Mister Gasperini però non lo rivuole indietro, come successo con Miranchuk, che invece è riuscito a rodare e ora sta vivendo una seconda vita. Il reparto esterni infatti è completamente sold-out, al punto che la dirigenza nerazzurra ha dovuto salutare Zortea, partito per Frosinone, e dovrà dire addio anche a Bakker, che potrebbe andare al Verona come contropartita per Dawidowicz. L'esterno olandese infatti, se rimarrà, rischia di essere tagliato fuori dalla lista Uefa, dal momento che con l'arrivo di Hien i posti per l'Europa League sono tutti pieni. Per la corsia destra il Gasp ha Holm e Hateboer, mentre per la sinistra Ruggeri e Zappacosta.



Il Torino ha quindi proposto all'Atalanta la cessione di Soppy al Nottingham Forest, il club inglese che si è dimostrato interessato. L'ok dai bergamaschi è arrivato subito: il francese è valutato intorno ai 6 milioni di euro.