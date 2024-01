L'Atalanta chiede un attaccante alla Juve! Possibile scambio per arrivare a Koopmeiners

Cristiano Giuntoli sembra fare sul serio nella corsa a Koopmeiners per la Juve. Il tuttocampista olandese dell'Atalanta a luglio potrebbe essere al centro di trattative e i Percassi sono pronti a indire un'asta sulla base di 40 milioni di euro.



L'offerta in denaro però potrebbe non bastare: anche risparmiando su altri fondi e aprendo il mercato alle uscite, i bianconeri difficilmente si discosteranno troppo dalla cifra di partenza, che però per l'Atalanta è il minimo sindacale. La scorsa estate infatti la dirigenza nerazzurra ha detto no a un'offerta di 48 milioni del Napoli e nel frattempo la valutazione dell'olandese è aumentata ancora di più e si arriva a parlare anche di cifre capogiro come 70 milioni.



Per questo a Giuntoli è venuta un'idea: inserire una contropartita di valore per cui l'Atalanta ha già dimostrato interesse nelle scorse settimane. In particolare, a mister Gasperini piace l'argentino Matias Soulé, duttile proprio come i profili che vuole il tecnico di Grugliasco nella sua squadra. A Bergamo troverebbe spazio come ala destra, ma anche come trequartista e seconda punta.



I giochi a questo punto cambierebbero: con Soulé, già nove gol e un assist in diciannove presenze al Frosinone, all’Atalanta basterebbero 40 milioni (l’argentino ne vale 25) per cedere l’olandese alla Juve e accordarsi prima del 30 giugno, senza coinvolgere le tante big di Premier che hanno già telefonato a Zingonia con l’assegno pre-compilato.