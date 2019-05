Anche a quasi 200 chilometri di distanza, sarà invasione orobica a Reggio Emilia. Domenica sera, infatti, gli uomini di Gasperini scenderanno in campo al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo, anche se proprio i nerazzurri giocheranno in casa. Una situazione dettata dai lavori di ristrutturazione che stanno coinvolgendo l'Atleti Azzurri d'Italia, e che obbligano il club lombardo a trasferirsi in Emilia per le ultime due gare casalinghe di questa Serie A (la prima disputata due settimane fa contro il Genoa). Come riporta l'edizione odierna dell'Eco di Bergamo, saranno ben 14 mila i tifosi nerazzurri presenti sugli spalti del Mapei, con il dato che dovrebbe crescere ulteriormente nei prossimi giorni.