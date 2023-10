Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Atalanta-Juventus, big match della domenica della settima giornata di Serie A:



Arbitro: Chiffi

Assistenti: Tegoni e Del Giovane

Quarto uomo: Giua

Var: Di Paolo

Avar: Meraviglia



53' - Danilo falcia De Ketelaere sull'out di destra dell'Atalanta, giallo inevitabile.



46' - Ammonito Rabiot per un intervento in ritardo ai danni di De Roon.