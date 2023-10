Oggi toccheremo con mano chi è più avanti tra Atalanta e Juventus. E' un bivio non da poco perchè Gasperini e Allegri faranno le lastre alle loro squadre contro una rivale che qualcosa di serio gli farà sapere senz'altro. All'assenza di Scamacca si aggiungerà quella di De Ketelaere al novanta per cento; dall'altra parte niente Vlahovic e Milik. E i gol chi li farà? Nessun dubbio che tra Lookman, Chiesa e qualche sorpresa usciranno gli uomini giusti. Sottolineando che torna Gatti..



Udinese-Genoa la tasto in fotocopia, tra due avversarie che stanno crescendo pur se i risultati non sono sempre quelli giusti. Anche in Friuli non si vede come non esca il gol, nonostante la quota te la regalino (si vede che i banchi non ci credono). Vedremo cambi, innesti. E un bel match, ci metto la mano sul fuoco.



In Francia grande scontro diretto tra la squadra del giorno, il Nizza, e quella che ieri sera era ancora capolista, il Brest. Ovvio che, dopo il colpo al sabot di Montecarlo, i padroni di casa abbiano un'occasione fiammeggiante, con Farioli sempre più seduto sul trono. il Brest però sarà un ottimo test, ne ha persa solo una.



Tra Lorient e Montpellier si fa rispettare un dato numerico che io prendo per ottimo: solo una su sei in questa stagione del Lorient non è finita in pareggio nel primo tempo, wow!



Atalanta-Juventus gol (1,70)

Udinese-Genoa gol (1,90)

Nizza-Brest 1 (1,75)

Lorient-Montpellier X primo tempo (2,25)



Quaterna da 12,7 volte la posta