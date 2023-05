attento sull’angolo di Milik, anticipa Iling e Di Maria, nega il raddoppio a Vlahovic, ma solo la prima volta.fin dalle prime battute deve metterci il tacchetto sui tiri di Milik, e lo fa beneper non rischiare preferisce regalare rimesse laterali, scelta saggia. Sventa il cross di Alex Sandro impedendo un assistcome sempre si insinua nell’area opposta, i suoi colpi di testa fanno tremare Szczesny; al 25’ prende anche il palo da angolo. Il miglioreperde l’attimo per tirare in porta, concede un paio di corner agli avversari, non al meglio, fa un pasticcio su Koopmeiners sul primo gol.pesta inavvertitamente il piede a Fagioli, blocca diverse ripartenze.prova il tiro da fuori ma è impreciso, c’è sempre il suo zampino nelle azioni offensive nerazzurrecol suo ingresso l’attacco acquista subito verve, ma deve dribblare meglio Locatelli, sfortunatissimo nello scontro con Rabiot)entra e spinge sulla destra, fascia non sua, spende falli puliti per fermare la Juve, benissimo, dovrebbe tornare a giocarenon riesce a trovare i compagni in passaggi e rimesse, super il recupero su Cuadrado, luci e ombre anche nella ripresa quando attende troppo prima di tirare in porta e perde l’occasione. Non riesce a evitare il gol di Iling. Si sposta in mezzo e sfiora un altro gol, intercambiabile. Prende il giallo della squalifica.riceve sui social il ‘buona fortuna’ da Højlund, ma Cuadrado e Danilo intercettano ogni suo passaggio in profondità, al 6’ ci prova dalla distanza col mancino e sfiora la traversa. Anticipa Di Maria facendo ripartire l’azione, perfetti i suoi corner, assist d’oro a Pasalic, era meglio se tirava lui. Pasticcia con Zappacosta quando Iling parte a tutta, Szczesny gli nega il gol da punizione.innesca le azioni d’attacco, ma quando deve calciare in rete non mette gli occhiali, né da vista né da sole, che spreco.non va mai in gol con la Juve, guadagna corner ma non è mai decisivoil colombiano non mantiene le premesse, i 6 gol già segnati alla Juve, Rugani gli sta troppo addosso, poi ci si mette anche Cuadrado, lotta ma non ci crede abbastanza davanti a Danilo.opta ancora per il doppio trequartista, la sua Atalanta palleggia e fraseggia ma non concretizza. Dopo il gol lancia Muriel e Boga ma perde subito il suo numero 10, deve cambiare due volte modulo ma la palla non entra mai.spesso davanti a lui si scatenano flipper pericolosi, quando la palla passa poi lui si salva sempre.passi avanti rispetto alle ultime uscite, resta una inevitabile fase di leggera flessione, però è decisivo sul tiro a botta sicura di Muriel.dopo Osimhen riesce anche a limitare Duvan Zapata, a conti fatti avrebbe meritato molto più spazio in stagione.: prestazione ordinata, questa volta un solo svarione ma Danilo salva tutto.gestisce con esperienza una fase in cui si ritrova di nuovo a non poter rifiatare.: un po' qua e un po' là, è lui che prova a dare un po' di qualità alla manovra(20' stsembra quasi aver paura di calciare in porta, almeno dalla lunga distanza. Ma il solo fatto di averlo in campo fornisce sicurezza a tutta la squadra).: quasi un difensore aggiunto, schermo prezioso davanti alla difesa e spesso provvidenziale in area di rigore.: dopo un turno di riposo si riprende il posto, un tempo per prendere le misure e poi torna a fare la differenza. Il gol del vantaggio arriva da un suo strappo.l'occasione dal primo minuto è arrivata, la gestisce con il freno a mano tirato se necessario, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto dopo aver ispirato alla perfezione la corsa di Rabiot(37' st).parte bene poi si perde, non sembra solo la giocata vincente a mancargli. Dopo il vantaggio ritrova spazio(37' st).non effettua nemmeno un tiro in porta, spalle alla porta non può incidere ma aiutare la squadra sì(20' st: entra con la Juve in vantaggio, può attaccare la profondità ma fatica a tenere palla, spreca anche il contropiede della sicurezza ma poi trova il gol del raddoppio all'ultimo respiro).All.cambia e ricambia la Juve, gestisce le residue energie della rosa, ritrova Pogba e lancia definitivamente Iling, vince uno scontro diretto fondamentale per la Champions. Tutto sommato, un pranzo ideale.