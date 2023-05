Di seguito le probabili formazioni e la programmazione di Atalanta-Juventus, domenica 7 maggio alle ore 12:30 al Gewiss Stadium di Bergamo:



ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Maehle, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners, Pasalic; Zapata.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.



Atalanta-Juventus sarà visibile su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv di ultima generazione, su console di gioco come Xbox e PlayStation, o attraverso dispositivi quali Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Il match sarà visibile in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). Match di Bergamo visibile in diretta streaming per i clienti DAZN scaricando l'app su smartphone e tablet, o collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook. Gli abbonati Sky, invece, potranno appoggiarsi al servizio Sky Go. L'altra opzione è rappresentata da NOW, il servizio streaming on demand di Sky: una volta acquistato il ticket 'Sport' sarà sufficiente selezionare la diretta del match dal palinsesto.