Così Max Allegri in conferenza stampa presenta la partita tra la sua Juve e l'Atalanta, autentico scontro diretto in ottica Champions.- "Serve una Juve cosciente dell'importanza della partita, ne mancano 5. Tra oggi e domani ci sono scontri diretti, domani sera ne sapremo di più per quanto riguarda la quota Champions"- "Privilegio per il club. Soulé partirà dopo la partita di Cremona, mentre Iling resterà qui con noi. Miretti? Al momento non c'è nessuna richiesta"- "Non ho ancora deciso niente per quanto riguarda l'attacco, è rientrato Kean dopo un mese d'inattività tra infortunio e squalifiche. Stava anche bene, ora riprende la condizione. Milik e Vlahovic stanno bene, manca un mese alla fine della stagione. Chi va in campo o chi entra, sono sempre determinanti. Anche chi gioca mezz'ora poi può essere determinante"- "Il 5 giugno la società deciderà cosa fare, su tutto, a 360 gradi. Inutile stare a parlare su chi può arrivare e chi no, giocatori e direttori sportivo. La scelta del ds non è una cosa mia, quando verrà scelto me lo comunicheranno"- "Ha strameritato lo scudetto, nei numeri e in tutto ciò che ha fatto. L'anno prossima poi sarà tutta un'altra stagione"- "Ha fatto bene contro il Lecce, però questa stagione per lui è stata maledetta dalla non-operazione all'operazione per arrivare a tutti gli altri infortuni. Dobbiamo sfruttarlo nel modo migliore per aiutare la squadra"- "Terzo anno che non riusciamo a essere competitivi per il campionato, la Juve dovrà riuscircoi l'anno prossimo. Vincere è sempre una cosa straordinaria, quando vedi vincere gli altri ti viene anche più voglia. Noi dobbiamo pensare a quello che dobbiamo fare, quindi conquistare un posto in Champions e abbiamo due vie: o un posto tra le prime quattro o vincere l'Europa League che non è affatto facile"