è il secondo big match della 25esima giornata di Serie A, la sesta del girone di ritorno, che chiude il tabellino domenicale con fischio d'inizio al Gewiss Stadium di Bergamo alle 20.45. I nerazzurri dinon stanno attraversando un buon momento di forma complici i tanti infortuni e una vittoria che ormai manca da 4 gare fra campionato e coppa. Una serie di stop che ha concesso proprio ai bianconeri didi rientrare prepotentemente in corsa per il quarto posto con il soprasso effettuato nell'ultimo turno anche se con una gara in più all'attivo.L'Atalanta ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Juventus, già striscia record per i bergamaschi contro i bianconeri nella competizione. Dopo le due vittorie nel 2021, l'Atalanta potrebbe diventare la prima squadra a vincere tre sfide consecutive di Serie A, contro la Juventus, dal Parma tra il 2010 e il 2011. La Juventus ha tenuto la porta inviolata nelle ultime tre gare di campionato; i bianconeri non registrano una striscia più lunga di gare senza incassare reti in Serie A dal dicembre 2018 (sei di fila nella prima gestione Allegri). La Juventus non perde da 10 gare di Serie A: la sua miglior striscia dalle 12 tra settembre e dicembre 2020; l'ultima sconfitta dei bianconeri risale proprio alla gara d'andata contro l'Atalanta, a fine novembre.Tra le 20 squadre affrontate almeno cinque volte nel massimo campionato italiano, la Juventus è l'unica contro cui Luis Muriel non ha mai trovato il gol nella competizione (15 incontri). Dusan Vlahovic e Denis Zakaria hanno segnato entrambi nel match di esordio con la Juventus in campionato; nell’era dei tre punti a vittoria, soltanto un giocatore bianconero ha trovato la rete nelle sue prime due partite di Serie A: Carlos Tevez, nell'agosto 2013. La prossima sarà la 100ª partita in Serie A per Dusan Vlahovic; il nuovo acquisto della Juventus ha segnato quattro reti contro l'Atalanta nella competizione (soltanto contro la Sampdoria, cinque, ha fatto meglio).ATALANTA (3-4-1-2):Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta; Koopmeiners; Muriel, Boga.JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.