Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, in programma il prossimo mercoledì 19 maggio alle 21 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, potrebbero assistere dal vivo alla sfida ben 150 sindaci dei comuni della bergamasca.



In caso di vittoria dell'Atalanta, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha già intimato i tifosi di non muoversi dalle proprie case la notte del 19 maggio per feste e caroselli, che saranno quindi rimandati alla mattina successiva.