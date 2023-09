Atalanta-Juventus (domenica 1 ottobre con inizio alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.