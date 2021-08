Se l'operazione per il ritorno di Davide Zappacosta in nerazzurro non dovesse andare a buon fine, si parla di prestito sulla base di 4-5 milioni di euro, la dirigenza dell'Atalanta avrebbe pronto un piano B per rinforzare l'out di destra dopo l'ennesima ricaduta di Hans Hateboer.



L'olandese è già volato in patria per sottoporsi a consulti ma, se dovesse operarsi per risolvere la micro frattura al quinto metatarso del piede sinistro e stare così fuori 3 mesi, servirà un sostituto per Maehle: anche Pol Lirola, in uscita dalla Fiorentina, potrebbe fare al caso della Dea. Ma c'è da vincere la concorrenza dell'Olympique Marsiglia.