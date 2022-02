Remo Freuler al fischio finale di Atalanta-Cagliari 1-2: "Questa sconfitta è arrivata in una partita che potevamo sicuramente vincere, abbiamo giocato nella loro metà campo ma abbiamo perso per un paio di episodi, e per colpa nostra di non aver sbloccato prima il risultato. Solo 3 vittorie su 11 in casa? Certo, è strano. Forse mancano i nostri tifosi, ad ogni modo dobbiamo invertire la rotta, per arrivare in Champions non possiamo vincere solo in trasferta: dobbiamo tornare a fare risultato in casa! Oggi abbiamo avuto diverse occasioni in realtà, ma non siamo stati concreti: mancano lucidità e dettagli. I nostri esterni, giocando a 4, non posso chiaramente andare sempre a tutta come quando giochiamo a 5. Gli avversari in casa propria provano magari ad attaccare di più mentre a Bergamo si chiudono, però anche in casa abbiamo prodotto palle gol. Secondo me in casa abbiamo proprio qualcosa nella testa che dobbiamo toglierci subito."

SFIDA ALLA JUVE - "Se vuoi andare in Champions devi battere i bianconeri, altrimenti diventa difficile".

IL PROBLEMA - "Abbiamo girato molto palla ma non siamo stati efficaci, questa è la nostra colpa di oggi. Dobbiamo lavorare su lucidità e ultimo passaggio, abbiamo diversi giocatori che sanno fare l'1 contro 1 e segnare. Dobbiamo ritrovare freschezza mentale per ritrovare la via della rete".