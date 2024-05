Plusvalenze Roma, chiuse le indagini: Pallotta e la vecchia dirigenza a rischio processo

Secondo quanto scrive ANSA, la vecchia gestione del club rischia ora diStiamo parlando dell'ex proprietario James, di Mauro, ​Guido, Giorgio, Umberto Maria, Francescoe altri dirigenti all'epoca al club. I reati ipotizzati sono die riguardano alcune compravendite di giocatori tra cui. Nell’atto di chiusura indagine sono citate anche le operazionimentre non si fa mai cenno agli attuali presidente e vicepresidente della Roma

Ad aprile 2023, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Roma relativa alla compravendita di alcuni calciatori,Come riporta Calcio e Finanza, l’atto di conclusione delle indagini, che di solito precede lasulle plusvalenze della Roma è stataCome spiegato dall’ufficio giudiziario guidato da Francesco, secondo l’accusa la società giallorossa “avrebbe”. Sono 12 le operazioni realizzate in questo lasso di tempo con Sassuolo, Inter, Atalanta, Juventus e Napoli.e che, secondo quanto ricostruito da Calcio e Finanza, ha portato a incassi legati a plusvalenze pere contemporanei acquisti perQueste le operazioni sotto la lente degli investigatori.

: acquistato per 17,491 milioni dal Sassuolo;: ceduto per 3 milioni al Sassuolo (plusvalenza di 3 milioni);ceduto per 5 milioni al Sassuolo (plusvalenza di 5 milioni);: acquistato per 5,7 milioni dall’Inter;acquistato per 10 milioni dall’Inter;ceduto per 38 milioni all’Inter (plusvalenza di 31,912 milioni);: acquistato per 27,6 milioni dall’Atalanta;ceduto per 5 milioni all’Atalanta (plusvalenza di 4,488 milioni);acquistato per 29,5 milioni dalla Juventus;ceduto per 22 milioni alla Juventus (plusvalenza di 21,097 milioni);

ceduto per 36 milioni al Napoli (plusvalenza di 31,124 milioni);acquistato per 22,9 milioni dal Napoli.