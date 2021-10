Prima del match contro la Lazio, il centrocampista dell'Atalanta Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni di DAZN: "Tutti mi hanno fatto sentire subito a casa. Ma sopratutto De Roon mi ha aiutato molto con la lingua ma anche perchè lo conoscevo già prima che venissi qui all'Atalanta e mi sta aiutando molto a conoscere il club e la città. La sua famiglia ci sta aiutando molto qui per cui non mi posso lamentare".



Come ti trovi a Bergamo?

"Molto bene. Mi piacciono le persone e la cultura. La città è molto tranquilla. Per me e la mia famiglia è la situazione perfetta".