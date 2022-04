Le parole di Teun Koopmeiners, centrocampista dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Lipsia. "Il pareggio è stato il risultato più giusto, abbiamo grandi possibilità di vincere questa partita ma dobbiamo essere bravi a farlo vedere in campo. In Olanda giocavo in un ruolo particolare e ora sto giocando più avanti, sto imparando molto in questa nuova posizione e riesco ad andare più spesso in area di rigore avversaria".