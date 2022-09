Dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma che ha trascinato l'Atalanta al primo posto a quota 17 punti insieme al Napoli, Teun Koopmeiners ha parlato ai microfoni della società: "Abbiamo fatto davvero bene come squadra, non è facile ottenere i tre punti qui. Abbiamo combattuto duramente e siamo molto contenti della vittoria. E’ una sensazione fantastica, siamo ancora primi. La settimana scorsa non eravamo soddisfatti di quanto ottenuto in casa, quindi non eravamo contenti. Ma venire qui e portare a casa i tre punti è bellissimo".



"Siamo partiti benissimo ma come detto siamo alla settima giornata, la strada è ancora lunga. Dobbiamo migliorare e mantenere quest’energia e vedere dove arriviamo. Sono molto felice, non era una partita semplice. La Roma ha fatto una buona gara e creato delle belle occasioni, quindi l’aver ottenuto i tre punti ci dà ancora più carica”