Il centrocampista e trequartista dell'Atalanta Teun Koopmeiners a L'Eco di Bergamo si dice orgoglioso delle voci di mercato sul suo conto, con il Liverpool in pole per averlo a giugno: "Nel calcio succede che quando un giocatore fa bene, ci sono rumor che lo accostano ad altri club. Ciò che conta, ora, è giocare le ultime due partite al massimo per ottenere il nostro obiettivo. La mia ambizione è vincere qualcosa nei prossimi due anni. Non ho un club in testa e non dico che vorrei andare da qualche parte in particolare, perché sono contento qui“.



INTER- “Ha appena giocato la finale di Coppa Italia, ma ci concentriamo sul nostro cammino: vogliamo preparare al meglio la partita, mentalmente e tecnicamente, per mostrarci pronti sabato. Daremo tutto per ottenere il massimo: ci sentiamo bene, vogliamo vincere sempre per sperare nella Champions. Contro il Verona non abbiamo giocato bene, ma abbiamo vinto grazie alla nostra mentalità. È fondamentale la capacità di imporsi anche grazie al carattere“.