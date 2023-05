Non solo uno scontro diretto con vista sulla Champions, Inter-Atalanta di sabato sera sarà un'occasione per sedersi al tavolo delle trattative e parlare di due giocatori.



Per primo Giorgio Scalvini, il difensore dell'Atalanta è infatti da tempo identificato come perfetto nuovo Skriniar nella prossima difesa a tre. Il prezzo fatto dai Percassi però non lascia spazio a tentennamento: non meno di 40 milioni di euro.



Poi c'è il grande ex, il bergamasco Roberto Gagliardini, che non è più disposto a partire dalla panchina ed è in cerca di una nuova squadra. Monza e Lazio si sono già fatte avanti ma non è da escludere un ritorno di fiamma nella sua città, specie se Gasperini rimarrà sulla panchina nerazzurra.