Intervistato da L'Eco di Bergamo, il centrocampista dell'Atalanta Koopmeiners ha parlato del suo primo periodo in Italia: "Qui si gioca un calcio diverso, io sto bene ma devo capire come stare in partita e trovare il ritmo giusto. L'Atalanta mi ha proposto il progetto migliore e per me rappresenta un grande salto, voglio dare il massimo per tornare in Champions. Vivo a Bergamo insieme alla mia fidanzata, è una citta viva ma non caotica, come Alkmaar dove stavo prima. Il tifo è più caloroso rispetto all'Olanda, mi ha fatto sorridere lo striscione 'RoboKoop', anche se il mio soprannome è Koopie".