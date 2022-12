Procede a rilento il recupero del portiere francese del Milan Mike Maignan, ancora alla prese con un problema muscolare al polpaccio. Nei prossimi giorni si sottoporrà ad alcuni esami strumentali e se lo stop sarà prolungato il Milan proverà ad anticipare di sei mesi l'arrivo del secondo dell'Atalanta Marco Sportiello, in scadenza di contratto con i nerazzurri.



Tutto risolto, per il Milan, non di certo per la squadra di Gasperini, che resterà scoperta alle spalle di Musso. Sportiello si è alternato spesso all'argentino, anche in questo inizio di stagione, e ora i pali nerazzurri vivono un gap considerevole: alle spalle di Musso ci sono solo il terzo Rossi, 53' totali in carriera in Serie A in 4 presenze (3 i gol presi) e il Primavera classe 2004 Tommaso Bertini, convocato ma mai impiegato nel massimo campionato.



Le soluzioni per il club bergamasco possono essere soltanto due, in attesa che a giugno il giovane Carnesecchi torni alla base dal prestito alla Cremonese: trattenere Gollini di rientro dalla Fiorentina, ipotesi che appare piuttosto difficile visti i motivi del suo addio e la voglia del giovane di Poggio Renatico di non fare da secondo a nessuno, o buttarsi sul mercato per comprare un altro portiere. Un paradosso, pensando che tra Musso, Sportiello, Rossi, Bertini, Gollini e Carnesecchi l'Atalanta è attualmente proprietaria del cartellino di ben sei estremi difensori.