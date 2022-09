Josip Ilicic, dove aver rescisso il contratto con l'Atalanta, è ancora senza squadra e si sta allenando da solo in cerca della migliore condizione. Finora né il Bologna né il Verona, interessate quest'estate, si sono fatte avanti e quindi per Ilicic potrebbe esserci un futuro al Maribor, club sloveno in cui è cresciuto e in cui ha mosso i primi passi da professionista.



L'AGENTE- A confermarlo è il suo agente, Amirj Ruznic, al quotidiano Ekipa: “Nel calcio e nella vita in generale, mai dire mai. Se Jojo decide di tornare in Slovenia, allora di sicuro verrà preso in considerazione un solo club, il Maribor. Sappiamo tutti come si sente Josip nei confronti della squadra viola e cosa provano per lui i tifosi viola“.