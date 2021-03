Come già noto, sarà Simone Sozza della sezione di Milano a dirigere Atalanta-Crotone di mercoledì sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Uno dei più promettenti 'fischietti' della categoria, premiato con la designazione di un vero e proprio testa-coda che vedrà gli ospiti con un nuovo tecnico sulla panchina dopo l'esonero di Stroppa. Sozza non ha mai incrociato l'Atalanta in carriera ed è alla sesta gara di Serie A.