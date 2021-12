Come già noto, sarà ​l'inglese Anthony Taylor ad arbitrare la sfida tra Atalanta e Villarreal, ultima giornata del Gruppo F di Champions League. C'è un precedente tra i nerazzurri e il fischietto: quarto di finale a Lisbona, contro il Paris Saint Germain del 12 agosto 2020. La squadra di Gasperini, in vantaggio di una rete con Pasalic, viene raggiunta e superata nel finale con due reti in tre minuti, da parte di Marquinos e Choupo-Moting.