Milan 38 punti, Inter 37, Napoli 36 e Atalanta 34. Ai piani alti, la classifica della Serie A recita così, dopo 16 giornate e in vista della volata per l'assegnazione del simbolico titolo di campione d'inverno, dal quale le altre, dalla Juventus in giù, sono già aritmeticamente escluse. Da qui al 22 dicembre, in tre giornate, le prime quattro della classe si giocheranno il primato in classifica al termine del girone d'andata, prima che il campionato, dopo la sosta per le festività natalizie, riprenda con il girone di ritorno a partire dal 6 gennaio. Per quanto riguarda i prossimi 270 minuti di Milan, Inter, Napoli e Atalanta, diamo un'occhiata al calendario, analizziamo le avversarie e indichiamo un coefficiente di difficoltà per ogni partita, con un punteggio da 1 a 5 per ogni partita (dal più facile, 1, al più difficile, 5). La sera del 22 dicembre, chi ci sarà in testa alla classifica?



