Ben quattordici i calciatori nerazzurri dell'Atalanta impegnati con le rispettive nazionali in questi giorni, dunque assenti giustificati agli allenamenti che Gian Piero Gasperini continua a far svolgere al 'Centro Bortolotti' di Zingonia.



La lista è lunga, e comprende Marten de Roon e Teun Koopmeiners (Olanda), Merih Demiral (Turchia), Berat Djimsiti (Albania), Remo Freuler (Svizzera), Josip Ilicic (Slovenia), Aleksey Miranchuk (Russia), Mario Pasalic (Croazia), Joakim Maehle (Danimarca), Duván Zapata (Colombia), Juan Musso (Argentina), Matteo Lovato e Roberto Piccoli (Italia Under 21), Giorgio Scalvini (Italia Under 19).