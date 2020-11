"E' un'emozione pazzesca essere qui, è la mia prima prestazione in assoluto dopo l'esordio in Champions League. Tutti sognano di essere dove sono essere io, ho fatto tutta la trafila all'Atalanta. Arrivare a giocare con i grandi rappresenta un sogno indelebile". La favola di Matteo Ruggeri, giovane atalantino, è sbocciata al 'Gewiss Stadium' ieri, durante Atalanta-Inter.



L'esterno classe '02 aveva già disputato qualche minuto in Champions League, contro il Liverpool. Poi, di fronte ai nerazzurri di Milano, l'esordio in Serie A dal primo minuto: "Bisogna fare tanti sacrifici e fare una vita sana, bisogna crederci. Sono stato fortunato ad avere dei mister bravissimi, mi hanno insegnato cosa possa significare essere un uomo. Sono con la prima squadra da due mesi e mezzo, mi sono potuto esprimere nelle amichevoli precampionato - ha spiegato a Sky Sport - Ringrazio il mister che mi ha dato fiducia, oltre ai compagni. L'Atalanta è la società dove tutti sognano di giocare, sotto il livello umano e calcistico insegnano davvero tanto. Per me è un onore essere qui. A Bergamo credono tanto nei giovani".