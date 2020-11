IL TABELLINO

Anche l’Atalanta ha continuato a prendere gol, ma il brillante finale della partita, con pareggio incorporato, può restituire un po’ di convinzione a una squadra che era stata sepolta di reti dal Liverpool. Il pari dei bergamaschi è arrivato anche grazie alE’ stato un cambio decisivo per lo sviluppo del gioco perché l’Inter, da quel momento, ha faticato a uscire. E ha avuto ancora più difficoltà a difendersi. Basta questo dato per farlo capire: l’Atalanta ha segnato dopo un’azione durata 70 secondi con 26 passaggi ininterrotti.che poi era nato come un cross, nella porta di Handanovic (deviazione prudenziale), con appena 10 conclusioni totali e soli due calci d’angolo (per l’Inter). Equilibrio assoluto, spettacolo povero, attacchi spenti, emozioni zero.erano ancora lì a leccarsi le ferite, a capire cosa fosse successo a Madrid e col Liverpool e a cercare il modo di uscirne fuori. C’era poi un’altra ragione a frenare la partita.Tanti davvero e il riflesso negativo sulle due squadre è apparso evidente. Per ovviare all’assenza di Gosens, Gasperini ha fatto debuttare come titolare un giovane di casa, Matteo Ruggeri, 18 anni: di fronte a Darmian se l’è cavata bene.L’Atalanta ha puntato su un tridente stavolta in orizzontale, con Malinovskyi a destra, Gomez al centro (un po’ più arretrato) e Zapata a sinistra. In 45', solo una volta Zapata, scappando a Skriniar, ha creato un pericolo, per il resto non è mai stato coinvolto nella fase offensiva. L’Inter ha controllato gli avversari con un trio di centrocampo formato da Barella, Brozovic e Vidal, l’unico ad avvicinarsi al gol con un colpo di testa sopra la traversa. Su entrambi i fronti la manovra era lenta e prevedibile. L’Atalanta insisteva su Gomez, ma l’Inter gli toglieva spazio. A sua volta la squadra di Conte cercava lo scambio rapido Sanchez-Martinez, ma anche in questo caso senza successo.. Stesso ritmo (scadente), stesso gioco (spento) a inizio ripresa fin quando Lautaro Martinez ha deciso di mettere il suo timbro sulla gara. Il gol del Toro è arrivato in fondo all’azione più bella dell’Inter e col primo tiro nello specchio della porta di Sportiello: lancio perfetto di Brozovic per Young che a sinistra ha puntato Hateboer, gli ha preso il tempo per un cross preciso per la testa di Martinez che in torsione, anticipando Djimsiti, ha segnato.Era il 13' del secondo tempo e Gasperini non ha perso tempo, fuori Malinovskyi e Pasalic, dentro Miranchuk e Pessina. Ma dentro questa duplice sostituzione c’è stato anche un giusto cambio di posizione con Zapata passato al centro dell’attacco e Gomez a sinistra.In quell’occasione Toloi ha sbagliato l’uscita su Barella e tutta la difesa bergamasca si è slabbrata. A venti minuti dalla fine, Gasperini ha cambiato la partita con altri due cambi: fuori Toloi e Zapata, dentro Lammers e Muriel. Difesa a quattro con Hateboer e Ruggeri esterni, tre centrocampisti con Gomez a rifinire, tre attaccanti con Miranchuk a destra, Lammers al centro e Muriel a sinistra. Conte non ha trovato le contromosse, ha provato a sostituire l’attacco (Perisic e Lukaku per Sanchez e e Martinez) ma senza successo e l’Atalanta ha invaso la metà campo interista.. L’azione è iniziata al 77'04" ed è finita al 78'14" dopo la bellezza di 26 passaggi di fila. Il gol è stato di Miranchuk, il primo in Serie A, con un sinistro preciso a un centimetro dal palo, con la palla filata sotto le gambe di Bastoni. A 5' dalla fine Muriel, su cross di Miranchuk, ha avuto sulla testa la palla del 2-1, ma ha sbagliato mira. Più giusto il pareggio.Marcatori: 14' s.t. Lautaro (I), 35' s.t. Miranchuk (A)Assist: 14' s.t. Young (I), 35' s.t. Muriel (A): Sportiello; Toloi (28' s.t. Muriel), Romero, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic (15' s.t. Pessina), Ruggeri (45' s.t. Mojica); Gomez, Malinovskyi (15' s.t. Miranchuk); Zapata (28' s.t. Lammers). All. Gasperini: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (38' s.t. Hakimi), Brozovic, Vidal (25' s.t. Gagliardini), Young (38' s.t. D'Ambrosio); Barella; Sanchez (29' s.t. Lukaku), Lautaro (29' s.t. Perisic). All. ConteArbitro: Daniele Doveri, RomaAmmoniti: 30' p.t. Lautaro (I), 33' p.t. Djimsiti (A), 44' p.t. de Vrij (I), 24' s.t. Vidal (I)