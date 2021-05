Non sa chi tifarelui che ha vestito la maglia nerazzurra numero 10 per 110 presenze, condite da 28 reti e 5 assist tra le stagioni 1993/97 e 2000/01, e quella ducale per 119 partite, con 16 gol e 12 assist dal 2003 al 2008. A L'Eco di Bergamo però svela di non aver dubbi sulla vincitrice e parla anche di(...) Il calcio di oggi non mi piace più. È troppo noioso e lineare, pieno di tatticismo. Sembra che i protagonisti siano gli allenatori e non i giocatori che vanno in campo."È una squadra bella da vedere. Oramai non stupisce più. Si riconferma di anno in annoe ha fatto una grande cavalcata anche in Champions League., ma l'Atalanta può togliersi grandi soddisfazioni da qui alla fine della stagione"."La Juventus non è l'ultima arrivata. È una squadra forte e competitiva, che ha rincorso fino alla fine lo scudetto. Se è seconda in classifica e in finale di Coppa Italia, vuol dire che"Chi ha il mio estro? Avrei detto il Papu Gomez, ma ora non c'è più.L'Atalanta è questo: 15/20 calciatori che corrono, si aiutano e giocano a memoria. La forza è nel gruppo".Sarà una partita a senso unico per l'Atalanta.. A maggior ragione, a gennaio sarebbe servito acquistare calciatori affermati".