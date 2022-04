Glenn Stromberg, storico ex capitano dell’Atalanta, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della gara di stasera tra Dea e Lipsia: "Credo che la squadra di Gasperini sia molto cresciuta in questi anni. E' arrivata ad un soffio dalla semifinale di Champions due anni fa e vorrà fare meglio ancora in questa edizione di Europa League. L’1-1 di Lipsia è un buon risultato. Devo essere sincero, prima della gara di andata contro i tedeschi ero un po’ preoccupato. Li avevo visti e mi avevano sempre impressionato, anche in Champions contro avversarie di livello come il Psg, il Manchester City o lo scorso anno contro lo United. Occhio soprattutto a Forsberg, lo conosco bene, è uno dei talenti più importanti che abbiamo in Svezia. Ragazzo serio e calciatore molto versatile ed ha un gran tiro".



Poi sul discorso fattore campo: "Io mi aspetto una spinta in più dal pubblico nerazzurro. Dopo quello che abbiamo passato negli ultimi due anni, è bello tornare a vivere una serata speciale tutti assieme. Anche se io, purtroppo, non potrò esserci per motivi di lavoro. La vedrò facendo il tifo dalla tv".



Infine sul possibile impiego del tandem colombiano: "Quando hai giocatori del calibro di Muriel e Zapata è normale avere il dubbio se schierarli insieme. Il primo quando è in giornata può segnare contro chiunque; il secondo se sta bene è dinamite pura, uno dei migliori in Serie A".