Il trequartista croato dell'Atalanta Mario Pasalic, reduce da un trauma distorsivo alla caviglia destra, al 90% non riuscirà ad esserci nemmeno in panchina per la gara contro il Lecce, domenica alle 12.30 al Gewiss Stadium. Anche ieri si è allenato a parte nelle doppie sedute agli ordini di mister Gasperini.



Contro la difesa giallorossa, il tecnico nerazzurro è quindi pronto a schierare il tridente da 22 gol in 6 gare del gennaio 2023: Lookman-Højlund-Boga. La punta di diamante della linea a tre d'attacco è proprio il bomber danese classe 2003, che dopo l'exploit e il gol all'Olimpico viene sempre più accostato ad Haaland. Pagato meno di 2 milioni al Copenaghen dallo Sturm Graz, che poi ne ha presi 17 dall'Atalanta, ora vale già più di 40. Il suo futuro è in bilico: se l'Atalanta andrà in Champions, Højlund è destinato a rimanere, altrimenti potrebbe diventare l'ennesima plusvalenza di patron Percassi. Le big di Premier hanno già chiamato.